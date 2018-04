Weitere Frau begrapscht

Anzeige

Heidelberg.Eine 44-Jährige ist am Dienstag um 13.20 Uhr am Brückenkopf in Neuenheim laut Polizeimitteilung von gestern von einem Unbekannten begrapscht worden. Sie war mit dem Fahrrad vom Bismarckplatz Richtung Neuenheim unterwegs. Die Heidelbergerin wartete an einer roten Fußgängerampel, als der etwa 25 Jahre alte, 1,65 Meter große Mann mit kaffeebraunem Teint sie ansprach und anfasste. Er hatte schulterlanges, schwarzes Haar mit Mittelscheitel und trug eine blaue Hose und ein weißes T-Shirt. Die Polizei geht davon aus, dass der selbe Täter am Dienstagvormittag eine 49-Jährige belästigt hat. Hinweise an Telefon 0621/1 74 44 44. miro