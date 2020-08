Weitere sechs Infizierte in Wellpappe-Betrieb

Heidelberg.Der Corona-Ausbruch in der Heidelberger Firma Gaster Wellpappe weitet sich aus: Weitere sechs Beschäftigte sind bei einer Flächentestung des Kreisgesundheitsamtes positiv auf den Sars-CoV-2-Erreger getestet worden. Das hat Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Drei weitere Testergebnisse stünden noch aus.

Damit sind mehr als ein Fünftel der Beschäftigten mit dem neuen Virus angesteckt. Am frühen Mittwochnachmittag meldete sich erstmals nach wiederholter Anfrage dieser Redaktion ein Geschäftsführer des Betriebs schriftlich. Schon von Beginn der Pandemie an habe man „alle von Experten geforderten Hygienemaßnahmen in den täglichen Ablauf integriert“, schrieb Sascha Schmitt. Ob das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dazugehörte, blieb offen. „Aufgrund verschiedener Ereignisse im August, beispielsweise Urlaubsrückkehrern oder religiöse Festlichkeiten, konnten wir einen Befall einzelner Mitarbeiter nicht verhindern“, erklärte der Sprecher weiter. „Seit ein paar Tagen“ sei ein Verdachtsfall bestätigt. „Proaktiv“ habe man daraufhin alle im Werk tätigen Mitarbeiter testen lassen. Das seien mehr als 100 Personen gewesen. Nur Beschäftigte mit einem Negativergebnis würden weiter am Arbeitsplatz bleiben.

Das Kreisgesundheitsamt hatte erklärt, am Wochenende von der Infektion des einen Mitarbeiters und den 29 Positivtests erfahren zu haben. Am Montag seien 60 Mitarbeiter des Betriebs deshalb einer erneuten Abstrichuntersuchung unterzogen worden.

Die Gesamtzahl der infizierten Mitarbeitenden liegt laut Kreissprecherin nach aktuellem Kenntnisstand bei 35 Personen. Hiervon haben fünf Personen ihren Wohnsitz im Stadtgebiet Heidelberg, 20 Personen wohnen im Rhein-Neckar-Kreis, die restlichen Personen verteilten sich auf umliegende Stadt- und Landkreise.

Die Infizierten aus dem Kreis und der Stadt Heidelberg befänden sich in Quarantäne. Ihre Kontaktpersonen seien ermittelt. „Sobald alle Testergebnisse abschließend vorliegen, werden wir die Öffentlichkeit wieder informieren“, sagte der stellvertretende Gesundheitsamtsleiter, Andreas Welker.

„Die Firma Gaster Wellpappe Heidelberg und das Gesundheitsamt haben sehr gut zusammengearbeitet, um weiteren Infektionen entgegenzuwirken“, ließ Sascha Schmitt über das Landratsamt mitteilen. „Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung als Arbeitgeber sehr bewusst“, ergänzte das Mitglied der Geschäftsleitung. Diese Zusammenarbeit Hand in Hand mit dem Gesundheitsamt bestätigte der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Andreas Welker, und sagte: „Man spürt, dass den Verantwortlichen des Unternehmens das Wohl der Mitarbeitenden sehr wichtig ist.“

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass fünf Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Hockenheim unter den 29 zunächst positiv Getesteten sind. In dieser Anschlussunterbringung der Stadt Schwetzingen ist am Mittwoch eine Flächentestung des Landratsamtes durchgeführt worden.

Die Zahl der aktiven Fälle (positiv Getestete) hat sich in Kreis und Stadt um 16 auf 114 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen – beträgt nun 16,4. Im Rhein-Neckar-Kreis liegt sie bei 16,2 und in Heidelberg bei 16,9. Ein Wert ab 35 gilt als kritisch, ab dem Wert 50 müssen Kommunen und Kreise die Infektionsgefahr mit Kontaktbeschränkungen angehen.

