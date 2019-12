Weitere Tat begangen?

Heidelberg.Weil ein 21 Jahre alter Mann seine Mutter im Stadtteil Rohrbach erstochen haben soll, ist er auf Antrag der Staatsanwaltschaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden (wir berichteten). Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei jetzt herausgefunden, dass der psychisch kranke Mann auch für ein versuchtes Tötungsdelikt im März 2019 als Täter infrage kommt.

„Der Mann ist dringend verdächtig, am frühen Morgen des 13. März eine 28-jährige Frau in der Poststraße angegriffen zu haben“, berichtet ein Polizeisprecher. Er soll sein Opfer geschlagen und gewürgt haben. Die Frau konnte leicht verletzt fliehen, weil ihr Passanten zu Hilfe eilten. „Der 21-Jährige hat diese Tat ebenso eingeräumt wie den Angriff auf seine Mutter“, so die Polizei. Zudem führten Spuren, die nach der Tat durch Beamte der Kriminaltechnik sichergestellt worden waren, ebenfalls zu dem 21-Jährigen.

Wie berichtet, hatte eine Freundin der Mutter die Polizei alarmiert, weil sie die 58-Jährige einige Tage lang nicht erreichen konnte. In der Rohrbacher Wohnung entdeckten die Polizisten dann die Leiche der Frau. Der Sohn hatte sich ebenfalls in dem Haus aufgehalten und war von Beamten der Kriminalpolizei festgenommen worden. sin

