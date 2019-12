Welch ein Eiertanz

Ja ist denn schon Ostern? Das möchte man sich angesichts der jüngsten Diskussion um das Ankunftszentrum fragen. Was für ein Eiertanz!

Ein besonders schwaches Bild lieferten die Grünen ab. Willkommenskultur hin, Naturschutz her: Die stärkste Kraft im Gemeinderat schaffte es nicht, nach einer Abwägung eine klare Position zu formulieren. Damit wurde sie ihrer Verantwortung nicht gerecht. Die Fraktion rettete sich stattdessen in den Wunsch an die Verwaltung, weitere Infos zu den beiden Optionen „Wolfsgärten“ und „Gäulschlag“ zu bekommen. In der Frage, ob das Zentrum auch größer werden dürfe als acht Hektar, enthielten sich die Grünen sogar mit 15 Stimmen – fast ein Drittel des Rats behielt sich eine Entscheidung vor.

Auch Stadtchef Eckart Würzner sorgte für Verwirrung. Hatte doch die Verwaltung erst kürzlich den „Gäulschlag“ ins Gespräch gebracht, präferierte nun aber offen die „Wolfsgärten.“ Klare Kante zeigte nur die SPD. Die zauberte zwar mit der bis dahin nicht diskutierten Variante „Middleschool“ noch schnell ein Überraschungsei aus dem Nest – stellte aber auch als einzige Fraktion wenigstens Anträge, die etwas Klarheit in die Sache hätten bringen können. Nun soll die Frage, welches Areal man dem Land anbieten möchte, damit es mit Zentrum umzieht und den künftigen Vorzeige-Stadtteil Patrick-Henry-Village verlässt, im März entschieden werden. Und da ist ja dann tatsächlich bald Ostern.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019