Weltstar auf dem Schloss

General McAuliffe und Marlene Dietrich auf dem Schloss. © ssg/Dt. Kinemathek

Heidelberg.Sie kamen von Dossenheim zum Neuenheimer Neckarufer, überquerten dann die Altstadt: Vor 75 Jahren, am 30. März 1945, erreichten amerikanische Truppen Heidelberg. Damit war auch hier der Zweite Weltkrieg zu Ende.

Dass die Stadt weitgehend kampflos übergeben werden konnte, lag auch an einer noch intakten Telefonverbindung der Stadtwerke Mannheim zwischen Mannheim-Rheinau und Heidelberg, wie der frühere Mannheimer Stadtarchiv-Direktor Jörg Schadt bei Recherchen im Nationalarchiv Washington herausfand. So wurde der Weg für eine Heidelberger Delegation bereitet, die am 29. März in den Gefechtsstand der US Army im Käfertaler Wasserwerk fuhr und verhandelte.

Die Army wollte Heidelberg aber auch schonen, um hier ihr Hauptquartier anzusiedeln. Mit den Soldaten marschierte ein Weltstar nach Heidelberg ein: Marlene Dietrich. Ein Foto von ihr auf dem Heidelberger Schloss hat sich erhalten. Dietrich, seit 1939 amerikanische Staatsbürgerin, hatte seit 1943 für die Truppenbetreuung der Army gearbeitet und immer wieder in der Nähe der Front, so Ende März in Neustadt, Konzerte gegeben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.03.2020