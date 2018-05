Weniger Autos fahren mehr

Anzeige

Heidelberg.Autonomes Fahren, digitale Vernetzung von Verkehrsmitteln und innovative Lieferkonzepte: Der städtische Verkehr wird sich in den nächsten Jahrzehnten enorm verändern – darüber sind sich Fachleute einig. Auf Einladung der IHK Rhein-Neckar und der Bauwirtschaft Baden-Württemberg diskutierten jetzt rund 70 Experten in Heidelberg Konzepte und Ideen sowie mögliche Konsequenzen.

„Die gute Erreichbarkeit von Städten ist sowohl heute als auch morgen ein ganz entscheidender Standortfaktor“: Markus Böll, Präsidiumsmitglied der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, sagte, der Verkehrsinfarkt gefährde die Wirtschaftskraft der Rhein-Neckar Region. Probleme auszusitzen – wie bei der Hochstraße Nord erlebt – sei „keine Lösung“. Nicht „kein Verkehr“, sondern eine funktionierende Infrastruktur müssten mit Blick auf Entwicklungen wie dem autonomen Fahren das Ziel sein. Und: „Eine Rückkehr zu Ochsenkarren und Leiterwagen kann nicht die Lösung sein!“

Kai-Uwe Sax, Vizepräsident der IHK Rhein-Neckar, sagte: „Verkehr bewegt – das gilt umso mehr, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht.“ In der Region häuften sich Maßnahmen, welche die Erreichbarkeit der Innenstädte „deutlich einschränken“, merkte auch Sax an. Lärm und Luftschadstoffe nähmen mit dem Verkehr zu. Personen- und Warentransport sollten so umweltfreundlich wie möglich organisiert werden. Trends für innerstädtische Erreichbarkeit seien stärkere Vernetzung, Digitalisierung, neue Formen urbaner Logistik. Pilotprojekte als Testfelder anzulegen, erscheine da als sehr sinnvoll – besonders beim Lieferverkehr.