Wenn der ganze Körper spricht

Heidelberg.Oliver ist schuld. Als Andrea Wanka den Jungen bei ihrem ersten Praktikum als Sonderpädagogin kennenlernte, fing sie an, sich intensiv mit Taubblindheit und den Bildungsmöglichkeiten dieser Kinder zu beschäftigen. Dieses Thema ließ die 37-Jährige nie mehr los. Nun hält sie die erste deutsche Professur für Taubblindenpädagogik. An der Pädagogischen Hochschule (PH) hat sie gestern ihre Antrittsvorlesung gehalten. Drei Jahre lang wird der Lehrstuhl von der Friede Springer Stiftung aus Berlin finanziert, danach soll eine bestehende Professur für Frühförderung umgewidmet werden, damit sich langfristig Studierende an der PH zu Experten für den Unterricht von hör- und sehbehinderten Kindern ausbilden lassen können.

In Deutschland gebe es fünf Schwerpunkte der Sonderpädagogik-Ausbildung für Sehen oder Hören – in Heidelberg beides, freute sich PH-Rektor Hans-Werner Huneke über das so passende Umfeld für die neue Professur. „Kein Strohfeuer“, solle es sein, sondern auf Dauer angelegt. „Eine geeignetere Pädagogin hätten wir nicht finden können“, findet Huneke. Wanka hat an der PH Heidelberg Lehramt an Sonderschulen mit der Fachrichtung Blinden- und Gehörlosenpädagogik studiert und im Anschluss einen Erweiterungsstudiengang Sonderpädagogische Frühförderung absolviert. Seit 2012 hat sie in der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn ein Kompetenzzentrum für Menschen mit Taubblindheit eingerichtet und als Lehrkraft im sonderpädagogischen Beratungszentrum Sehen gearbeitet. Parallel dazu habe sie, wie Huneke anerkennend zusammenfasste, zwischen 2009 bis 2015 acht Bücher und 39 Artikel veröffentlicht, attestierte der Rektor eine „beeindruckende wissenschaftliche Produktivität neben der beruflichen Tätigkeit.“

Es gibt keine Statistik über die Betroffenheit von Taubblindheit. Nach einer PH-Studie an 109 Schulen wurde berechnet, dass etwa 1300 Kinder und Jugendliche davon betroffen sind. „Wir gehen aber davon aus, dass die Zahl höher liegt“, erklärt Wanka, dass einer ihrer künftigen Forschungsschwerpunkte bei der Verbesserung der Diagnostik liegen soll: „Ich kenne einige Fälle, in denen taubblinde Kinder als geistig behindert behandelt wurden.“

Zwischen zehn und zwanzig Studierende pro Jahrgang werden den Schwerpunkt künftig vermutlich wählen. Noch ist es ein besonderes Erweiterungsfach. Zu den ersten Vorlesungen, die Wanka in diesem Semester hält, haben sich bereits 90 angehende Sonderpädagogen eingeschrieben. Von ihren Studierenden erwartet sie, sich in die Situation und Möglichkeiten eines taubblinden Kindes hineinzuversetzen.

Bedarf nach Fachkräften groß

„Der Bedarf nach solchen Fachkräften ist groß“, weiß auch Dekan Klaus Sarimski. „Diese Kinder haben einen enormen Unterstützungsbedarf“, fügt er hinzu. Eltern und Geschwister seien oft Experten in der Kommunikation mit ihnen, Lehrkräfte müssten diese Sensibilität erst lernen. „Wir sind es gewohnt, anderen Menschen ins Gesicht zu schauen“, erklärt Wanka. Bei Taubblinden funktioniere das nicht. Statt dessen spreche der ganze Körper: Muskelspannung und Bewegungen mit dem ganzen Körper zum Beispiel.

Wanka habe Pionierarbeit geleistet und Konzepte auf eine wissenschaftliche Basis gestellt, freute sich Eva Luise Köhler, die die Springer Stiftung in Heidelberg vertrat. „Das kann nun mit dem eigenen Lehrstuhl ausgebaut werden“, fügte die Frau des früheren Bundespräsidenten hinzu. Er gehört dem siebenköpfigen Kuratorium der Friede Springer Stiftung an. „Das ist eine echte strukturelle Verbesserung“, beurteilt sie die Professur.

Und was ist aus Oliver geworden? „Er ist inzwischen erwachsen und hat sich prima entwickelt“, weiß Wanka. Vergessen wird sie ihn wohl nie.

Donnerstag, 10.01.2019