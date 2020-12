„Wer nicht berechtigt ist, wird auch nicht geimpft“

Rhein-Neckar.Einen Tag nach Weihnachten beginnt in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis die Massenimpfung gegen das Coronavirus. „Wir können am kommenden Sonntag, 27. Dezember, mit den ersten Impfungen loslegen. Es zahlt sich aus, dass wir in unserem Zentralen Impfzentrum rechtzeitig alle Vorbereitungen abgeschlossen haben und startklar sind“, wird Landrat Stefan Dallinger in einer Mitteilung des Kreises

...