Wer schickt den besten Lego-Roboter ins Rennen?

Heidelberg.Selbstgebaute und programmierte Lego-Roboter stehen am morgigen Samstag von 9 bis 18 Uhr bei einem Wettbewerb im Mathematikon der Universität Heidelberg (im Neuenheimer Feld 205) im Mittelpunkt. 120 Kinder und Jugendliche treten – verteilt auf 16 Teams – in einer Arena gegeneinander an. Zusätzlich gibt es noch weitere Aufgaben die die Teams vor eine Jury lösen müssen.

Der Wettbewerb ist Teil der internationalen „FirstLegoLeague“, dieses Jahr findet das Zentraleuropa-Finale im österreichischen Bregenz statt und die Weltmeisterschaft Detroit/USA. statt. Ausrichter des Wettbewerbes ist das Institut für Wissenschaftliches Rechnen (IWR) der Universität Heidelberg in Kooperation mit dem Heidelberger Verein Nano-Giants. Der Eintritt ist kostenlos. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018