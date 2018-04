Wer schlug auf die Joggerin ein?

Anzeige

Heidelberg.Noch keine heiße Spur haben Kripo und Staatsanwaltschaft im Fall des Angriffs auf eine 47-jährige Joggerin im Neuenheimer Feld. Es habe einige Meldungen aus der Bevölkerung gegeben, aber keinen konkreten Hinweis, sagte der Heidelberger Pressestaatsanwalt Tim Haaf gestern auf Nachfrage dieser Zeitung. Wie berichtet, hat ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann am Mittwoch, 7. März, kurz vor 12 Uhr am Neckarkanal in der Nähe der Hundeschule mehrfach mit einem faustgroßen Stein auf die Joggerin eingeschlagen und sie massiv am Kopf verletzt. Der Täter soll mit einem weiten, dunkelgrauen Kapuzenpullover und einer unten eng geschnittenen schwarzen Trainingshose mit seitlichen weißen Streifen bekleidet gewesen sein. Weil sich die Joggerin wehrte, flüchtete er stadteinwärts. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Mord und hat ein Phantombild angefertigt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel. 0621/1 74 44 44 entgegen.

Ebenfalls keine Spur gibt es zum unbekannten Exhibitionisten, der am 12. März nachts in das Studentenwohnheim in der Eppelheimer Straße eingedrungen ist. bjz (Bild: pol)