Wer zieht bei Bohlen ins Finale ein?

Sven Schlegler (l.) und Shanice Porkar im Khao Sok Nationalpark. © RTL

Ladenburg/Altrip.Bei der nächsten Auslandsfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) aus Thailand ist die Ladenburger Schülerin Shanice Porkar (18) zusammen mit Sven Schlegler (23) aus Altrip vor der Kamera zu sehen.

Shanice bezaubert bei der der RTL-Castingshow mit Stimme und Ausstrahlung. Der beruflich als Abfüller tätige Vorderpfälzer Sven ist für hiesige Anhänger ein Sympathieträger, weil er in breitester Kurpfälzer Mundart spricht und mit rauer Stimme singt. Die beiden bilden zusammen mit Joaquin Parraguez (20), Musiker aus Rees, ein Trio. Der von der Jury zugeteilte Song ist „Love Yourself“ von Justin Bieber. Für die dritte Folge aus Thailand morgen, um 20.15 Uhr, zogen die verbliebenen 18 Kandidaten in ein Fünf-Sterne-Hotel am Strand von Khao Lak ein. Wer bei diesem Auftritt zu überzeugen wusste, hat das Finale erreicht. Nur so viel sei verraten: Es werden nicht alle sein. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019