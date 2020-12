Wertstoffhof für Gewerbe weiter geöffnet

Heidelberg.Im Lockdown schließen die Heidelberger Wertstoffhöfe in der kommenden Woche – nur ein Notdienst bleibt. Die AVR GewerbeService informiert, dass ihr Wertstoffhof in der Hatschekstraße 15 in Heidelberg-Rohrbach trotz der aktuellen Corona-Maßnahmen weiterhin für Kleinanlieferungen geöffnet bleibt. Gewerbliche Kunden können auch montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr Wertstoffe wie Kartonagen, Altholz, Kunststoffe, Metalle oder Styropor entsorgen.

