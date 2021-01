Wick berät Regierung

Heidelberg.Wolfgang Wick (Bild), Ärztlicher Direktor der Neurologischen Klinik am Universitätsklinikum Heidelberg und Arbeitsgruppenleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den Wissenschaftsrat berufen worden. Ab 1. Februar berät er in diesem Gremium drei Jahre lang die Bundesregierung und Landesregierungen.

Der 50-Jährige studierte Medizin in Bonn, London und Harvard und promovierte 1997 bei Otmar Wiestler in Bonn, heute Vorsitzender der Helmholtz-Gemeinschaft und von 2004 bis 2015 Wissenschaftlicher Vorstand des DKFZ. 2006 kam Wick, seit 2003 Facharzt für Neurologie, nach Heidelberg, wo er ein Jahr später als Professor und Ärztlicher Direktor unter anderem die Neuroonkologie leitete. 2014 kam ein Lehrstuhl dazu.

Seit 2020 ist Wick Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Dort bringt sich auch sein Doktorvater ein. Mit Wolfgang Wick sei ein international renommierter Wissenschaftler in dieses hochrangige wissenschaftspolitische Beratungsgremium berufen worden“, freut sich auch der Dekan der Medizinischen Fakultät, Hans-Georg Kräusslich.

Die Wissenschaftliche Kommission des Wissenschaftsrats hat 32 Mitglieder, die Verwaltungskommission 22 Mitglieder. Der Wissenschaftsrat mit Sitz in Köln ist das älteste wissenschaftspolitische Beratungsgremium in Europa und wurde 1957 gegründet. miro

