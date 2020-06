Wiedersehen mit Freunden gefeiert

Heidelberg.„Endlich wieder in die Kita!“ heißt das Motto für viele Heidelberger Kinder. Zur Eröffnung des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen besuchte Oberbürgermeister Eckart Würzner die Einrichtung in der Kanzleigasse. „Eltern und Kinder können aufatmen“, freute sich das Stadtoberhaupt über die Wiederaufnahme des regulären Kita-Betriebs in Baden-Württemberg. In Heidelberg werden in 130 Kitas nun

...