Wiesn-Model aus dem Odenwald

Oberzent.Miss Mermaid als Wiesn-Playmate des „Playboy“: Fünf Monate, nachdem sie mit Meerjungfrau-Flosse im Roten Meer planschte, hat die aus Olfen bei Wald-Michelbach stammende Studentin Stella Stegmann jetzt einen tollen Model-Job an Land gezogen. Die 22-Jährige ist passend zum Oktoberfest das neue Wiesn-Playmate des Männer- und Lifestylemagazins. Dazu gehört nicht nur eine Foto-Serie in der aktuellen Oktoberausgabe und ein Cover fürs „Oktoberfest Special“, sondern auch der Auftritt auf der „Wiesn“.

Es ist fast schon ein Zufall, dass die Olfenerin jetzt so prominent rund ums Oktoberfest vertreten ist. „Hin und wieder mache ich ja neben meinem Studium verschiedene Modeljobs“, erzählt sie. Besonders Fotoshootings machen ihr sehr viel Spaß. Genauso gerne schaut sich die 22-Jährige Fotos von anderen schönen Frauen an. Beim Friseur fiel ihr dann ein Playboy-Heft in die Hand. „Mich hat die Ästhetik der Fotos sofort angesprochen.“

Aufnahmen in Österreich

Die Odenwälderin in Bayern findet es „stark und mutig von diesen Frauen, dass sie sich so vor der Kamera zeigen“. Stella ging das dann nicht mehr aus dem Kopf. „Ich habe mich informiert, wie man sich beim Playboy bewerben kann“, berichtet sie. Das war sehr einfach. „Viel Hoffnung machte ich mir nicht“, erzählt sie. Denn bestimmt bewerben sich da tausende Mädels täglich, dachte sie.

Doch es kam anders: Nach ein paar Wochen meldete sich eine Playboy-Redakteurin „und wollte mich persönlich kennenlernen“. Bald stand fest: Stella sollte das neue Wiesn-Playmate werden. Fürs Foto-Shooting ging es drei Tage nach Österreich nach Leongang. Dort wurden in einem Berg-Chalet mit wunderschönem Ausblick die Bilder geschossen.

„Das Team war sehr sympathisch“, freut sich die 22-Jährige. Fotografin Irene Schaur machte es ihr sehr einfach, sich nackt vor der Kamera zu zeigen. „Die Atmosphäre war locker und wir haben sehr viel gelacht.“ Sehr lieblich, mit Blumen im Haar und Dirndl, präsentiert sich das Oktoberfest-Playmate: „Das passt sehr gut zu mir und ich habe mich sehr wohl vor der Kamera gefühlt“, erzählt sie.

Auf der Angermaier-Trachtennacht, im Übrigen neben Paulaner ein großer Sponsor, wurde Stella zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Danach geht es auf viele Events, besonders während der Wiesn-Zeit. „Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, diese Erfahrungen machen zu können und werde alles genießen, was auf mich zukommt“, zeigt sie keine Scheu vor dem Trubel. Durch die Bekanntheitssteigerung hofft Stella, „dass ich weitere spannende Modeljobs ergattern kann“. Denn die Leserschaft des Playboys wird auf eine Dreiviertelmillion beziffert.

„Ich bin sehr stolz auf mich selbst“, betont die Olfenerin. „Für mich ist es eine Ehre, im Playboy zu sein.“ Es verkörpert ihrer Meinung nach Frauen-Power und Courage. „Sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen, ist etwas ganz Wichtiges.“ Niemand muss Angst vor dem Nacktsein haben. „Das ist etwas ganz Natürliches“, hebt sie hervor.

Gewappnet gegen Anmache

Für eine eventuelle dumme Anmache während des Oktoberfestes ist sie gewappnet. „Ich kann damit charmant umgehen“, weiß die 22-Jährige. Sie reagiert humorvoll und nimmt sich nichts zu Herzen. Mit ihrem Freund Asko aus Finnland sprach sie offen darüber, im Magazin nackt abgebildet zu sein. „Er hat mich von Anfang an unterstützt“, freut sich die junge Frau.

Natürlich „ist das für ihn eine komische Situation“, weiß sie. Aber Asko sieht darüber hinweg „und steht voll hinter mir“. Ein bisschen Stolz schwingt dabei auch mit, dass die Freundin einen solch großen Modelauftrag an Land gezogen hat. „Er ist entspannt, wenn ich entspannt mit allem umgehe“, schmunzelt sie.

„So etwas fliegt einem nicht zu“, bedeutet das Model-Geschäft harte Arbeit, schildert Stella: „Es ist schwierig, entdeckt zu werden.“ Dass Mädels beim Einkauf vom Agenten angesprochen werden, „ist ein schöner Traum, nicht die Realität“. Vielmehr sei Eigeninitiative angesagt, wie sie sie auch ergreift. Kontakte seien sehr wertvoll.

