Wilde Lust am Kaputtmachen

Anzeige

Dass die Zerstörung nach immer gleichem Muster erfolgt, lässt die Mitarbeiter an einen gleichen Täterkreis denken. „Die fühlen sich hier ungestört“, schätzt Morr. Vermutlich sei auch Alkohol im Spiel. „Am Abend gibt es hier keinerlei soziale Kontrolle“, bestätigt auch Amtsleiter Ernst Baader: Nachbarn gibt es nicht und irgendwann kommen auch keine Busse mehr vorbei. Über ein Bundesprogramm zur besseren Eingliederung von Langzeitarbeitslosen möchte Erichson zusätzliche Mitarbeiter für die Anlage verpflichten.

Besonderen Kummer bereitet der „Traumfänger“, ein Kletternetz aus Gurten, das speziell für die Heidelberger Anlage entwickelt wurde. „Mindestens ein Mal pro Woche“, seufzt Morr, werden Gurte durchgeschnitten, „einfach so“, sagt er kopfschüttelnd. Immer wieder sei das Netz geflickt worden, nun müsse es ausgetauscht werden. Kostenpunkt: 30 000 Euro. „Die Abstände zwischen den Gurten sind in Abstimmung mit dem TÜV genau so gewählt, dass ein Kind zwar durchfallen, aber nicht mit dem Kopf hängenbleiben und sich strangulieren kann“, beschreibt Morr. Einen Unfall will niemand. Und sorgt die Stadt nicht umgehend für Reparaturen, könnte sie bei einem Unfall in die Haftung genommen werden.

Auf dem Schlechtwetter-Pavillon ist der dritte Blitzableiter angebracht worden. Der Kunstrasen unter dem Dach wird immer wieder angeschmort. „Wir haben ihn jetzt mehr als nötig mit Quarzsand aufgefüllt, dann glimmt er höchstens“, beschreibt Morr eine weitere Maßnahme. Holz-Verkleidungen sind inzwischen durch dicke Alublech-Abtrennungen ersetzt worden. Der zertrümmerte Spiegel in der Behindertentoilette ist in der zweiten Auflage nun polierter Edelstahl. Überhaupt die Toiletten: Die hochwertigen Anlagen schließen nach Einbruch der Dämmerung automatisch, werden aber regelmäßig aufgebrochen oder auch mit Toilettenpapier verstopft. Von den Glasscherben, die morgens eingesammelt werden, ganz zu schweigen.

Robert Betz kommt sehr häufig mit seinem Enkel auf die Anlage. „Das ist wirklich schade, dass so etwas passiert“, sagt er. „Herr Hopp hat so viel Geld geschenkt, vielleicht hätte man mehr an die Sicherheit denken müssen.“ „Die ,alla hopp!’- Anlagen sind errichtet worden, um den Bürgern etwas Gutes zu tun“, bedauert auch Ingrid Rupp, Leiterin der Dietmar Hopp Stiftung, die Probleme: „Wir vertrauen auf die von der Stadt avisierten Maßnahmen, um die Zerstörung einzudämmen.“

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/heidelberg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.07.2018