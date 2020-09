Wildkräuterführung am Neckar

Heidelberg.Kurzfristig als Zusatztermin ins Programm genommen hat Umweltpädagogin Birgit Dörffel-Hemm am heutigen Samstag, 19. September, eine Wildkräuterführung entlang des Neckars. Treffpunkt ist um 11 die Uferstraße 68 in Heidelberg-Neuenheim (Litfaßsäule). Zweieinhalb Stunden lang erklärt die Biologin, welche Pflanzen sich etwa für raffinierte und gesunde Zubereitungen eignen. Selbst der Japanische Knöterich, der als invasiver Neophyt gefürchtet ist, lässt sich vielseitig in der Küche aber auch zu Heilzwecken wie bei der Behandlung der Borreliose einsetzen. Es gibt Informationen zu Inhaltsstoffen, gesundheitsfördernde Wirkungen sowie Rezeptvorschläge.

Anmeldung: birgit-doerffel@t-online.de

