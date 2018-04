„Will gern mit Söder disputieren“

Mit einem Festgottesdienst in der Heiliggeistkirche feierte Heidelberg den Abschluss des Reformationsjubiläums. In der ersten Reihe: (v.l.) Dekanin Marlene Schwöbel-Hug, Margot Käßmann und Pfarrer Vincenzo Petracca. © Rothe

Heidelberg.Es mag Zufall gewesen sein, doch die bayerischen Anspielungen drängten sich beim großen Festgottesdienst in der Heiliggeistkirche gestern förmlich auf: Der Heidelberger Bezirksbläserchor spielte Kirchenlieder in bisweilen zünftigem Biergarten-Stil, langgediente Gemeindemitglieder grantelten über den großen Andrang „bei so einem Event-Gottesdienst“ – und in der Predigt setzte dann schließlich

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4023 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.04.2018