"Wir fanden die Idee sehr gut"

Wann wird aus einem Straßenverkauf eine Veranstaltung, die nicht Corona-konform ist? Der „Glühwein-Spaziergang“ im Heidelberger Stadtteil Rohrbach hat am Samstag eine Antwort darauf geliefert und einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. „Unverhältnismäßig“ finden das jene vier Wirte, die mit der Aktion einen positiven Beitrag in grauen Zeiten liefern wollten und entsetzt sind, welche Kreise das gezogen hat.

Bis zu 200 Personen seien, die Corona-Regeln missachtend, in Rohrbach zusammengekommen, berichtete die Polizei am Wochenende. Auch in der Altstadt und am Römerkreis hätten sich Menschen ohne den ausreichenden Abstand an Verkaufsständen zusammengefunden. Aber in Rohrbach seien „die Dämme gebrochen“, wiederholte Polizeisprecher Norbert Schätzle am Montag auf Nachfrage eine Formulierung. Die Personalien von 70 Menschen seien festgehalten worden,

Verstöße würden konsequent verfolgt, hatte Polizeipräsident Andreas Stenger angekündigt. Je nach Art der Anzeige kämen auf die Personen Bußgelder in Höhe zwischen 70 und 130 Euro zu, präzisierte die Stadt. Die Gaststättenbehörde prüfe, ob die Wirte mit Konsequenzen zu rechnen haben. Was war passiert? Von 14 bis 19 Uhr sollten Spaziergänger am Samstag und Sonntag in vier Gaststätten in der Rathaus- und Herrenwiesenstraße einen heißen Trunk und Snacks mitnehmen und unterwegs genießen können. Gegen 18 Uhr war alles beendet - und am Sonntag gab es keine Fortsetzung.

Die Polizei habe am Samstag gegen 14 Uhr zum ersten Mal in dem alten Ortskern vorbeigeschaut, erklärt Schätzle, dass da „noch alles in Ordnung gewesen ist“. Kurz vor 16 Uhr sei nach einem Hinweis erneut ein Streifenwagen hingefahren. Da seien „40 bis 50 Menschen mit Abstand“ beobachtet worden - „das war dann bald für uns erledigt“. Etwa 40 Minuten später, kurz vor 17 Uhr, seien dann aber nach mehreren Hinweisen Kommunikationsteams und Einsatzkräfte angekommen. Es hätten „oktoberfestähnliche Zustände“ geherrscht.

Bei der Stadt angemeldet war der „Glühwein-Spaziergang“ nicht.

Die vier Wirte haben uns ohre Situation und Motivation geschildert, wir werden an dieser Stelle noch darüber berichten.

„Wir fanden die Idee zum ,Glühwein-Spaziergang’ sehr gut“, bedauert Karin Weidenheimer, die Vorsitzende des Stadtteilvereins, der das Angebot der Wirte vorab in sozialen Medien und auf dem Plakat unterstützte. „Rohrbach ist so groß, es hätte viele Ecken gegeben, an denen man kurz hätte stehenbleiben können.“ Sie versteht aber auch die Gäste: „Da trifft man sich seit Langem mal wieder: Man bleibt stehen - und vergisst Corona.“ Es sei aber „ein sehr trauriges Zeichen“, dass es nicht wie gedacht funktioniert habe. Die „Glühwein-Spaziergänge“ sollten noch einige Male stattfinden.

