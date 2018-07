„Wir sind eine gute Truppe“

Anzeige

Ein Einsatz im Frühjahr 2018 ist der Feuerwehrfrau im Gedächtnis geblieben. „Am Bächenbuckel waren wir echt lange beschäftigt. Stein- und Erdmassen drohten auf ein Haus zu stürzen“, berichtet Heck von dem Hangrutsch und man hat fast das Gefühl, dass sich die Bilder von den kämpfenden Einsatzkräften vor ihrem inneren Auge auftun. Auch ein Verkehrsunfall zwischen einem Paketzusteller und einem Linienbus forderte den Einsatz der Heidelberger Wehr ein. Die Feuerwehrleute werden oft genug mit schrecklichen Erlebnissen konfrontiert. „Mir hilft es, wenn ich über die Einsätze mit meinem Mann spreche. Aber auch unter uns Kollegen ist es ganz wichtig, den Einsatz noch einmal Revue passieren zu lassen“, erklärt Heck. Dabei besprechen die Feuerwehrleute auch mögliche Anknüpfungspunkte für Verbesserungen. Ein breites Lächeln tritt in das Gesicht der Feuerwehrfrau, als sie von ihren Hobbys berichtet. Die 38-Jährige ist leidenschaftliche Seglerin und findet ihren Ausgleich zum Berufsalltag am Steuer eines Schiffes an der Nord- oder Ostsee. „Die Freizeit ist eng bemessen. Aber ich verbringe sie am liebsten mit meiner Familie.“ In ihrem Garten im Neckartal züchtet Heck zudem Bienen und stellt ihren eigenen Honig her.

Vorfreude auf Festwochenende

In der Heidelberger Feuerwache laufen die Vorbereitungen aktuell auf Hochtouren „Wir sind seit Wochen im positiven Ausnahmezustand“, erklärt die Heidelbergerin lachend. Grund für die helle Aufregung unter den Feuerwehrleuten ist der bevorstehende Landesfeuerwehrtag am Wochenende in Heidelberg. „Als Gastgeber sind wir stolz darauf, die Veranstaltung in unserer schönen Stadt zu Besuch zu haben.“ Übungen und Vorführungen stellen eine Woche lang die Arbeit der Feuerwehrleute vor. „Es ist schön, die Kollegen und Kameraden aus dem ganzen Bundesland zu treffen“, freut sich Heck. Die ehrgeizige Feuerwehrfrau liebt die Herausforderung – und das auch schon bei Planungen.

