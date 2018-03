„Wir stellen wieder her, was war“

Anzeige

Heidelberg.Mit großer Mehrheit haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses die geplante Sanierung der Heidelberger Stadthalle und den Umbau zur Konzert-und Festhalle genehmigt: 14 der 16 Stadträte gaben am Dienstagabend grünes Licht für die auf 28 Millionen Euro geschätzte Maßnahme, die im Auftrag der städtischen Theater- und Orchesterstiftung abgewickelt und durch Spenden finanziert werden soll.

Die notwendige Satzungsänderung, mit der das Gebäude kostenfrei an die Stiftung übertragen werden soll, war bereits im Oktober 2017 beschlossen worden. Mittlerweile erteilte das Regierungspräsidium in Karlsruhe auch seine Zustimmung. Die zurückgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 850 000 Euro, die einen Weiterbetrieb der Stadthalle bis zum Sanierungsbeginn ermöglichen sollen, gehen ebenfalls an die Stiftung über. Für diesen Schritt gab vor vier Wochen auch das Finanzamt grünes Licht.

Öffnung zugemauerter Türen

Daher galt es nun, einen Nachtragshaushalt für die Stiftung zu bewilligen und ihr die Erlaubnis zu geben, den Darmstädter Architekten Felix Waechter mit der Maßnahme zu beauftragen. Dieser stellte das Sanierungskonzept vor, das allerdings noch technisch simuliert werden müsse. Es orientiert sich an der ursprünglichen Gestalt des 1903 eingeweihten Hauses und sieht die Öffnung mittlerweile vermauerter Türen und Lichtdurchlässe vor. „Alles geschieht in Absprache mit der Denkmalpflege“, versichterte Felix Waechter. Auch der Vorhang vor der Orgel im großen Saal und die dortige Bühnenrückwand würden entfernt.