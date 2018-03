„Wird das Stadtbild sehr verändern“

Auf der Grünfläche am Franz-Knauff-Platz müssen vier Bäume gefällt werden. Die bis zu 100 Jahre alten Ahorne sind abgestorben und von Pilzbefall betroffen. Vier neue Bäume sollen noch vor dem Sommer gepflanzt werden. © Rothe

Heidelberg.Die vier Platanen am Stadtgarten haben schon viel gesehen: Mehr als 70 Jahre stehen sie am Adenauerplatz. Das größte Exemplar, vor dem Juristischen Seminar, hat eine weit verzweigte Krone mit fünf beeindruckend langen Stämmlingen. Doch in den nächsten Wochen rücken ihnen die Motorsägen an die Rinde: Um die Bäume noch möglichst lange dem Stadtbild zu erhalten, werden sie mächtig

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4325 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.02.2018