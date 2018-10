Wissenschaft ganz nahe

Heidelberg.Die aus dem TV bekannten Wissenschaftsvermittler Ranga Yogeshwar (2. November) und Harald Lesch (07. Dezember) bringen auf unterhaltsame Weise in der (fast ausverkauften) Stadthalle Wissenschaft nahe – und vier Nobelpreisträger, der Präsident des Club of Rome und der Chef des Robert-Koch-Instituts kommen in die Stadt, um über ihr Wissen zu berichten: Beim „Internationalen Science Festival“ unter dem Motto „Geist Heidelberg“ (19. Oktober bis 16. Dezember) kann man renommierte Forscher aus der Nähe kennenlernen, ihnen zuhören und Fragen stellen. Es ist das achte Wissenschaftsfestival, welches das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) organisiert. „Es wird immer größer“, freuen sich DAI-Leiter Jakob Köllhofer und Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der Vorstellung der Reihe.

Es soll kein „Fachsimpeln im Elfenbeinturm“ sein, betonen Köllhofer und Würzner, sondern nahbare Wissenschaft, „zum Anfassen“. „Wir haben das ‚International Science Festival – Geist Heidelberg‘ mit dem Ziel gegründet, der breiten Öffentlichkeit neueste Erkenntnisse der Forschung zugänglich zu machen und komplexe Inhalte allgemeinverständlich zu erklären“, fasst Festivalleiter Köllhofer zusammen. Die Stadt sei „sehr stolz, eine so hochkarätige Kultureinrichtung als Partner zu haben, die seit Jahrzehnten ein so großartiges, wertvolles und beeindruckendes Programm zusammenstellt“, sagt Würzner.

Mit einer „dreiwöchigen Aufwärmphase“ habe das Festival genau genommen bereits begonnen: Unter anderem lockten die Max-Planck-Woche und die „Nacht der Forschung“. Der Besuch des Dalai Lama am 20. September stand ebenfalls unter der Überschrift „Geist Heidelberg“. Den eigentlichen Auftakt macht nun Physiker und Bestsellerautor Lawrence Krauss mit „Journey to the Beginning of Time“ am Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr im DAI. Krauss spricht über bahnbrechende Entwicklungen und Entdeckungen bei der Erforschung des Universums, die noch vor zwei Jahrzehnten unzugänglich schienen. Zur Empathie-Konferenz am Samstag, 27. Oktober, kommen unter anderem Angstforscher Borwin Bandelow sowie der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm. Am Montag, 29. Oktober, diskutiert Evolutionsbiologe Detlef Weigel mit der Politikerin Renate Künast über Gentechnik.

Die Nobelpreisträger Carl Wieman (21. Oktober), Michael Rosbash (11. November), Venki Ramakrishnan (18. November) sowie Jules Hoffmann (30. November). Wieman erhielt die Auszeichnung für Physik 2001 gemeinsam mit Eric Cornell und dem aus der Region stammenden Wolfgang Ketterle für die Erzeugung des Bose-Einstein-Kondensats. Seither hat Wieman sich auf die Wissensvermittlung konzentriert und wird in Heidelberg darüber berichten, wie Naturwissenschaften noch spannender unterrichtet werden können. miro

