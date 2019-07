Wissenschaft in den Sommerferien

Heidelberg.„Ich finde es toll, ganz unterschiedliche Leute kennenzulernen“: Page Klingner kommt aus Australien und wird die nächsten vier Wochen zusammen mit 15 weiteren Schülern in Heidelberg verbringen. Die 17-Jährige hat sich für das Projekt „International Summer Science School“ (ISH) der Stadt Heidelberg beworben und hofft, dadurch vor allem internationale Freundschaften zu schließen.

Bis 17. August haben naturwissenschaftlich begabte Abiturienten aus den Heidelberger Partnerstädten die Möglichkeit, in die unterschiedlichen Forschungseinrichtungen der Stadt am Neckar reinzuschnuppern. „Es ist ein einzigartiges Programm. Dieses Jahr haben sich erstaunlich viele Institute bereiterklärt mitzumachen“, sagt eine Sprecherin der Stadt. So können die Jugendlichen in den kommenden Tagen Workshops im ExploHeidelberg, im Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie, im Max-Planck-Institut und im Haus der Astronomie besuchen, bevor ab nächsten Montag jeder Schüler sein dreiwöchiges Forschungspraktikum beginnt.

Page will dabei rausfinden, ob ihr Berufswunsch Biologin auch wirklich zu ihr passt. Sie wird in den nächsten Wochen im „Centre for Organismal Studies“ mitwirken. Heidelberg kannten die Schüler aus Großbritannien, Japan, Frankreich, Israel, der Halbinsel Krim, USA und Australien vor ihrer Reise nur durch Internetrecherchen. „Fürs Wochenende haben wir einige Ausflüge geplant, damit die Mädchen und Jungs auch unsere Stadt kennenlernen. Zunächst werden wir zusammen mit der Bergbahn zum Königstuhl fahren“, erzählt eine Sprecherin. Anya Trubeja schwärmt schon jetzt von Heidelberg. „Ich mag, wie grün hier alles ist und will unbedingt das Schloss anschauen“, sagt die 17-jährige US-Amerikanerin voller Vorfreude.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019