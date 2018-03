Wissenstest per Quiz-App

Anzeige

Eppelheim.Als Notfallmediziner ist er es gewöhnt, blitzschnell Entscheidungen umzusetzen, präzise Handgriffe auszuführen und sich rasch auf neue Situationen einzustellen. Diese Fähigkeiten benötigt auch, wer seine Frage-App zur medizinischen Fortbildung durchspielt. Wie beim Quiz-Duell bekommt man Fragen mit vier möglichen Antworten – aber nur eine ist richtig. Allerdings geht es hier nicht um Fußballerfolge, Sänger oder geografische Fragen. Stattdessen werden Fachfragen rund um das Gebiet Notfallmediziner aufgegeben. Spielerische Wissensvermittlung: Heute und morgen stellt der in Eppelheim lebende Mediziner Joachim Gröschel seine Entwicklung beim Deutschen Interdisziplinären Notfallmediziner Kongress in Koblenz vor.

Seit mehr als 15 Jahren arbeitet der Facharzt für Anästhesie, Notfall- und Intensivmedizin an der BG Klinik in Ludwigshafen. Viele Jahre hat er dort auch als Klinik-Qualitätsmanager Prozesse optimiert und Abläufe auf Verbesserungsmöglichkeiten überprüft. Seine Kollegen werden sich erinnern: „Ich habe Ihnen früher jeden Tag per Mail eine Frage aus ihrem Arbeitsgebiet geschickt“, beschreibt Gröschel einen Vorläufer seiner Quiz-App. Nicht alle Kollegen wären von der Mail-Flut begeistert gewesen, räumt der heute 54-jährige „Wissenstrainer“ ein. Manche hätten gedroht, ihn auf die Spam-Liste zu setzen. Die richtige Antwort bekamen die Mitarbeiter übrigens gleich mit der Frage mitgeliefert.

Ranglisten erstellen

In einer ruhigen Nachtdienst-Stunde sei ihm schließlich die Idee gekommen, das Prinzip des Quiz-Spiels, bei dem die Spieler auch ihre Erfolge mit anderen teilen können und zum Beispiel Ranglisten erstellen, auf den Stoff der Notfallmedizin anzuwenden. „Gamification“ – übersetzt etwa „den Drang, alles spielerisch umsetzen“ – nennt man das Phänomen, das derzeit Wett- und Spielshows nicht nur im Fernsehen so erfolgreich macht und auch die Quizspiele auf Handy oder Computer in breiten Bevölkerungsschichten beliebt macht. Und welche Fragen tauchen typischerweise in dem Wissensquiz auf? Zum Beispiel diese: In welchem Verhältnis müssen bei der Reanimation Druckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung ausgeführt werden? 30:2, 15:2, 10:1 oder 5:1? Erfahrene Ersthelfer haben die richtige Antwort schnell parat: 15:2.