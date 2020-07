Wo kann die Stadt noch verzichten?

Heidelberg.„Es fällt uns noch sehr schwer, die Gesamtsituation abschließend zu beurteilen“, sagt Hans-Jürgen Heiß im Haupt- und Finanzausschuss zwar. Aber dann fügt er Sätze an, die erst einmal wie Blei im Großen Ratssaal zu liegen scheinen: „Die Lage ist wirklich dramatisch. Wir werden uns an andere Standards gewöhnen müssen. Es besteht so gut wie kein Spielraum für weitere Maßnahmen.“ Corona reißt tiefe Löcher in den städtischen Haushalt. Auf 109 Millionen Euro hat Heiß das Defizit bereits Ende April beziffert. Noch sei unklar, wie viel die von Bund und Land in Aussicht gestellten Rettungsschirme abfedern. „Wir werden in der Verwaltung sehr schwierige Gespräche haben, Sie draußen in der Stadtgesellschaft“, prophezeite der Kämmerer am Donnerstagabend.

Der Finanzhaushalt von 166 Millionen Euro – das sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt – müsse durch Neuverschuldung finanziert werden, ergänzte CDU-Fraktionschef Jan Gradel. Die Stadt habe die Haushaltssperre aktiviert und alle Zuschussempfänger angeschrieben mit der Bitte, Einsparvorschläge von rund 15 Prozent zu unterbreiten. „Die Zuteilungen von 2020 bleiben komplett außen vor“, versichert Stadtchef Eckart Würzner. miro

