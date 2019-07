Wo Mark Twain seine Schreibblockade kurierte

Von hier aus hat man bei schönem Wetter einen atemberaubenden Blick ins Neckartal und in die Rheinebene: Jeden Tag kommen Touristen mit der Bergbahn hinauf auf den Königstuhl, um die grandiose Aussicht auf die Stadt zu genießen. Wer Ruhe und Naturerlebnis suchte, kehrte hier oben schon vor Jahrhunderten ein. Auch der amerikanische Schriftsteller Mark Twain (1835-1910) soll sich hier von einer Schaffenskrise befreit haben.

Seinen Bestseller „Huckleberry Finn“ soll der amerikanische Autor bereits im Kopf gehabt haben, als er 1878 herkam – unter anderem auf einem Floß auf dem Neckar. Doch die gute Luft und wohl auch andere Annehmlichkeiten haben das Schreiben offenbar beflügelt – der berühmte Kinder-Roman erschien 1984 in Großbritannien und Kanada.

Gastronomie gab es auf dem Königstuhl schon sehr früh: Johann Müller eröffnete hier 1864 eine Gastwirtschaft, die auf Bitten der Stadt am Wochenende für Ausflügler öffnete. 1894 wurde hier ein kleines Hotel gebaut. Hier kehrte auch Twain ein. Ein Schriftwechsel Twains mit den damaligen Wirtsleuten ist erhalten. An den Besuch des berühmten Schriftstellers wird künftig in einer Dauerausstellung erinnert, betonen die künftigen Hotelbesitzer.

Twains Roman gilt als Schlüsselwerk der amerikanischen Literatur. In „Bummel durch Europa“ (1880) hat der Autor seine Erfahrungen in Deutschland und die liebliche Zeit in Heidelberg beschrieben. Eine moderne Ausgabe des Buchs liegt in der Kupferkassette des Grundsteins zum neuen Hotel. miro

