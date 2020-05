Wo Milch und Eier „fließen“

Rülzheim.In der Südpfalz wartet eine abwechslungsreiche Radtour mit ungewöhnlichen Automaten – aus denen man sich unabhängig von der Tageszeit leckere Mitbringsel ziehen kann. Ausflügler folgen am besten der ausgeschilderten „Tabak-Tour“: Wir sind an der Rülzheimer Straußenfarm gestartet und mussten gleich einen kleinen fiesen Hügel hinauf strampeln – bei Gegenwind! Aber bei Ottersheim lädt ein Picknickplätzchen mit herrlichem Ausblick ein. Wo heute ein Holztisch mit Bänken steht, soll im Mittelalter der Ort Altdorf gewesen sein. Auf dem Weg nach Offenbach an der Queich radeln wir am Aussiedlerhof der Familie Kaiser vorbei, an deren Milchautomat Kunden sich ihre Milch selbst abfüllen.Den nächsten Stopp legen wir am Eierautomaten der Familie Busch in Offenbach ein. Hier wohnen die Hühner in einem mobilen Stall, der alle 14 Tage den Platz wechselt, was dem Federvieh viel sattes Grün und uns feine Eier beschert. ) (Bild: Simone Jakob

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020