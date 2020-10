Woche der Armut auf dem Wilhelmsplatz eröffnet

Heidelberg.Bis 25. Oktober organisiert das Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung eine Woche mit Diskussionen, Infos und Angeboten. Etwa einen „Upcycling-Workshop“ im IFA Second Hand Kaufhaus am Mittwoch, 21. Oktober, ab 17.30 Uhr (Anmeldung: 06221/363 13 17). Am selben Tag lädt die VHS zu einem „Mutmach-Café“ in die Bergheimer Straße 76 ein. Eine Masken-Ausstellung gibt es am Donnerstag, 22. Oktober, von 16 bis 19 in der Kleiderstube des Kinderschutzbundes (Theodor-Körner-Straße 7). Am Samstag, 24. Oktober, erinnert die Aids-Hilfe daran, dass ein anderes Virus als Corona noch immer zu Ausgrenzung führt (Wilhelmsplatz, ab 10 Uhr). miro (Bild: Rothe)

