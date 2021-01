Wohnungsbesitzerin ertappt Einbrecherin

Heidelberg.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg ist Haftbefehl gegen eine 28-jährige Frau erlassen worden, die im dringenden Tatverdacht steht, in eine Wohnung in Handschuhsheim eingebrochen zu sein. Die Beschuldigte war am Sonntag gegen 11 Uhr durch ein offenes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Steubenstraße eingestiegen. Hierbei wurde sie durch die Wohnungsinhaberin gestört und flüchtete ohne Diebesgut.

Dank intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte die Frau nach Angabe der Polizei festgenommen und nun der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt werden. Anschließend wurde die Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021