„Wolfsgärten“-Entscheidung frühestens nach Ostern

Heidelberg.Erst nach der Landtagswahl Mitte März 2021 werden die Heidelberger bei einem gesonderten Wahltermin darüber abstimmen, ob das Areal „Wolfsgärten“ im Heidelberger Stadtteil Wieblingen die neue Adresse des Ankunftszentrums für Geflüchtete wird: Der Gemeinderat hat sich in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag auf den 11. April 2021 als Termin verständigt. Es ist der letzte Tag der Osterferien in Baden-Württemberg.

Dass das Bürgerbegehren, bei dem gut 9500 gültige Stimmen zusammenkamen, gültig ist und in einen Bürgerentscheid münden wird – daran war nichts zu rütteln. Das hatte bereits der Haupt- und Finanzausschuss empfohlen. Rund drei Stunden lang diskutierten die Parteienvertreter intensiv über den Wahltermin und mögliche Varianten der Entscheidungsfindung.

Die Grünen überraschten zunächst mit der Ankündigung, den mit einer Stimme Mehrheit im Juni gefassten Beschluss für die „Wolfsgärten“ zurücknehmen zu wollen – und präsentierten am Tag der Gemeinderatssitzung einen Antrag mit sechs Unterpunkten. Einige Fraktionen reagierten sichtlich empört (wir berichteten). Unter anderem hatten die Grünen angeregt, einen Bürgerrat aus „zufällig ausgewählten Heidelbergern“ damit zu beauftragen, ernsthafte Alternativen zu den „Wolfsgärten“ zu finden.

Grüne in der Kritik

Der Antrag sei „nichts anderes als eine Flucht vor Verantwortung der grünen Fraktion“, urteilte Wolfgang Lachenauer („Heidelberger“). Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo zog am Ende der Diskussion spürbar resigniert das Fazit, dass es eine „konstruktive Lösung“ nicht gebe: „Sie wollen lieber aufeinander einprügeln und am liebsten auf uns.“

SPD, Die Linke, GAL, Bunte Linke, „Heidelberg in Bewegung“ und „Die Partei“ hätten lieber einen anderen Weg wählen wollen: Ihr Vorschlag, dem Bürgerbegehren stattzugeben und den Ratsbeschluss vom Juni zu widerrufen beziehungsweise zurückzunehmen, fand aber keine Mehrheit. Ferner suchten sie mit dem „Ratsreferendum“ ein weiteres eher exotisches Instrumentarium aus der Gemeindeordnung aus und präsentierten es als mögliche Lösung des Dilemmas, wie SPD-Fraktionschefin Anke Schuster erklärte.

Mit einer Zweidrittelmehrheit des Gemeinderats hätte die Fragestellung des Bürgerentscheids, der sich von Natur aus auf die Ablehnung (oder Zustimmung) zum Wieblinger Grundstück konzentriert, um eine weitere Fragestellung ergänzt werden können. Vorteil: Es wäre möglich gewesen, gleich die Bürgermeinung zu einem zweiten Standort – sinnvollerweise Patrick-Henry-Village – einzuholen. So wäre man im April nicht auf Null, wenn der Bürgerentscheid die notwendige Mehrheit und eine ausreichende beteiligung erhält. Doch auch diese Variante fiel durch.

Schließlich blieb die Frage zu klären, an welchem Tag der Bürgerentscheid stattfinden sollte. Befürworter des Votums drängten eher auf den Landtagswahltermin und hofften auf eine besonders starke Wahlbeteiligung. „Die Wolfsgärten-Frage muss unbedingt fair geklärt werden – und das ist nicht ein Termin im April“, argumentiert Sahra Mirow (Linke). Einen Bürgerentscheid vier Wochen nach der Wahl zum Landtag würde der Stadt deutliche Mehrausgaben bescheren, und die „Bürger werden zweimal belästigt“, fand Björn Leuzinger („Die Partei“). Das Ankunftszentrum werde vom Land gebaut und sei daher auch ein landespolitisches Thema. Die Verwaltung hatte den April-Termin vorgeschlagen. Auch der 7. März – eine Woche vor der Landtagswahl – wurde kurz erwogen.

Umbau der Bahnstadt-Becken

Und wie geht es nun weiter? Nach einem erfolgreichen Bürgerentscheid wären die „Wolfsgärten“ für drei Jahre aus jeder Diskussion über einen möglichen Standort raus. „Mit der Fragestellung ,Ich bin gegen Wolfsgärten’ lässt man vieles offen“, formulierte Stadtchef Eckart Würzner zusammenfassend.

Eine Entscheidung gab es zur 800 000 Euro teuren Sanierung weiterer Wasserbecken in der Bahnstadt: Das Grünflächenamt bekommt grünes Licht für den aufwendigen Umbau, der die charakteristische Wasserfläche besser durchlüften und damit verhindern soll, dass das Wasser weiterhin regelmäßig im Sommer „kippt“ und zum stinkenden Ärgernis wird. Die CDU brachte erneut den Antrag ein, die Maßnahme zurückzustellen und statt dessen über eine Grünfläche mit Baumallee für den weiteren Ausbau der Straßenachse nachzudenken. Dafür gab es aber keine Mehrheit.

Nicht von allen begeistert aufgenommen wird wohl auch die Entscheidung, die versenkbaren Poller im Wieblinger Weg (Höhe Hausnummer 88) im Ochsenkopf wieder. Anfang 2021 soll mit dieser Maßnahme der „Schleichverkehr“ insbesondere zur SRH unterbunden werden. Der Poller wird werktags von 7.30 bis 9 Uhr ausgefahren. Ob er auch mittags wieder zum Einsatz kommen soll, bleibt noch offen.

Anwohner bekommen einen Magnetchip, um passieren zu können.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020