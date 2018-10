„Wolfsgärten“ punkten deutlich

Heidelberg.Das Gewann „Wolfsgärten“ zwischen Autobahnkreuz und Bahnlinie in Heidelberg-Wieblingen ist am besten für ein Flüchtlings-Ankunftszentrum geeignet. Dieses Ergebnis eines Gutachtens hat Julian Würtenberger, Staatssekretär im baden-württembergischen Ministerium für Inneres, in Patrick Henry Village vor kommunalen und Pressevertretern erläutert. Die Planungen sollen so rasch wie möglich

...