Würzner: Akzeptanz für Regeln sinkt langsam

Keine einzige nachgewiesene Neuinfektion in den vorangegangenen 24 Stunden - und tags zuvor nur eine einzige: Die Zahlen des Kreisgesundheitsamtes für Heidelberg machen Mut zu weiteren Lockerungen der Corona-Regeln. Noch nicht am ersten Maiwochenende, aber vielleicht schon in der kommenden Woche könnten die Neckarwiese und bald auch die Spielflächen wieder freigegeben werden: „Für die Kinder

...