Würzner bestätigt

Heidelberg.Er vertritt in dieser Position mehr als 1000 europäische Kommunen: Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (Bild) bleibt Vorsitzender des Klimaschutz-Netzwerks „Energy Cities“. Am Donnerstag ist er nach Mitteilung eines Sprechers bei der ersten Online-Jahreskonferenz für drei Jahre wiedergewählt worden. „Städte und Gemeinden sind die aktiven Treiber von Klimaschutz und Energiewende: Sie setzen viele wegweisende Maßnahmen zum Schutz unserer Umwelt und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels erfolgreich um“, betonte Würzner, sich weiter „mit voller Kraft dafür einsetzen“ zu wollen, dass „Städte und Gemeinden insbesondere auf europäischer Ebene in der EU, aber auch darüber hinaus starkes Gehör finden“.

Würzner ist bereits seit 2006 Vorsitzender des Netzwerks, dem Städte und Gemeinden mit zusammen 56 Millionen Bürgern in 30 Ländern angehören. miro (Bild: Philipp Rothe)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020