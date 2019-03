Würzner: „Diese Auszeichnung freut mich wirklich“

Heidelberg.Selig lächelnd und mit strahlendem Blick stand Eckart Würzner gestern am Rednerpult im Großen Rathaussaal. „Diese Auszeichnung freut mich wirklich“, betonte das Stadtoberhaupt. An seinem Revers blinkte dabei ein kleiner goldener Baum, den ihm Hans-Joachim Ritter, der Gründer und Vorsitzende der Stiftung für Ökologie und Demokratie, wenige Augenblicke zuvor samt einer Urkunde überreicht hatte.

Seit 1999 ehrt die in Rülzheim bei Landau ansässige Stiftung mit dem „Goldenen Baum“ Männer und Frauen, die sich für Umweltschutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Eckart Würzner, fand Hans-Joachim Ritter, sei in dieser Hinsicht ein „würdiger“ Preisträger, der die Arbeit seiner Vorgängerin Beate Weber, die 2003 den „Goldenen Baum“ erhielt, fortsetze.

Schon früh für Umwelt aktiv

Angefangen mit der 1993 fertiggestellten Doktorarbeit über gesundheitliche Auswirkungen von Luftschadstoffen in Ballungsräumen, Forschungs- und Ausbilderaufenthalte in den USA, Brasilien und Saudi-Arabien mit dem Ziel, dort urbane Umweltschutzkonzepte zu erarbeiten, bis zur Gründung des Arbeitskreises Umwelt beim deutschen Städtetag, war die Liste von Eckart Würzners Einsatzorten bereits vor seiner ersten Wahl zum Oberbürgermeister im Jahr 2006 beachtlich.

Als Stadtoberhaupt nutze er außerdem zahlreiche Gremien und Netzwerke, um den Klima- und Umweltschutz auf europäischer und weltweiter Ebene voranzutreiben. Bisweilen rege er sogar die Gründung neuer Zusammenschlüsse an, so in der Fusionierung der europäischen Kooperation „Energy-Cities“ mit zwei weiteren Städtenetzwerken. In diesem neuen Zusammenschluss sei Heidelberg als einzige deutsche Stadt vertreten. Auch die „konsequente Nachhaltigkeitspolitik“ der Stadtverwaltung, die sich andere Kommunen zum Vorbild nehmen könnten, sei nicht selbstverständlich. Besonders hob Hans-Joachim Ritter dabei die Bahnstadt hervor, deren Realisierung als klimaneutralen Stadtteil „Mut und Durchhaltevermögen“ verlange.

Der Geehrte selbst betonte, dass sein Einsatz für die Umwelt und das Klima eine Welt schaffen sollten, in der auch künftige Generationen noch leben können. In der Stadt als „kleinster Zelle“ ließen sich Ideen dazu unmittelbar verwirklichen. „Hier kann ich meine Visionen umsetzen“, so Würzner. Damit meinte er zum Beispiel die komplette Vermeidung von CO2, was in Heidelberg als wachsender Kommune besonders herausfordernd, in der Bahnstadt aber dennoch gelungen sei. Stellvertretend für seine qualifizierten Mitarbeiter dankte er der Leiterin des Umweltamtes, Sabine Lachenicht. hhf

