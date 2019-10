Würzner freut sich für Stanisic

Heidelberg.Der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner hat Sasa Stanisic, der viele Jahre in Heidelberg gewohnt hat, zum Deutschen Buchpreis 2019 gratuliert. Wie die Jury am Montag bekannt gab, gilt Stanisics Roman „Herkunft“ damit als das beste Buch des Jahres (wir berichteten bereits). In „Herkunft“ erzählt der 41-Jährige von seiner Großmutter, die langsam das Gedächtnis verliert, über die Flucht der Familie während des Bosnien-Kriegs nach Deutschland und behandelt dabei die Frage, welche Rolle Herkunft überhaupt spielt.

Im Frühjahr zu Gast

Würzner sagte am Dienstag: „Dass diese sehr erfolgreiche Geschichte in Heidelberg ihren Anfang nahm, dass er hier nicht nur Freunde, sondern Selbstbewusstsein und Heimat in der Sprache fand, dass hier sein schriftstellerisches Schaffen wurzelt, ist für uns eine große Freude.“ Der heute 41-jährige Autor wuchs im Stadtteil Emmertsgrund auf, besuchte die Internationale Gesamtschule und studierte nach dem Abitur Deutsch als Fremdsprache und Slawistik. Bis zum 30. November wird im Ausstellungsfoyer der Stadtbücherei eine aktuelle Auswahl der literarischen Porträts gezeigt. Im Frühjahr wird Stanisic außerdem erneut zu Gast im Interkulturellen Zentrum Heidelberg sein. red/sal

