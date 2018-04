Würzner mahnt zu Eile

Anzeige

Heidelberg.Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) hat erleichtert auf die Aussagen von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) reagiert, dass das Land noch in diesem Jahr ein „Ausstiegsszenario“ für das zentrale Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Patrick-Henry-Village (PHV) im Stadtteil Kirchheim vorlegen will. „Ich habe beim Besuch des Innenministers in Heidelberg und auch nach seinen Äußerungen mit ihm über das Thema gesprochen“, erklärte Würzner auf Nachfrage dieser Zeitung. „Es ist wichtig, dass jetzt Bewegung in die Entwicklung kommt. Wir haben für den bisherigen Bau der Bahnstadt rund sechs Jahre gebraucht. In derselben Zeit muss beim PHV zumindest der zentrale Bereich baulich erkennbar sein – auch wenn vielleicht nicht die gesamte Fläche sofort zur Verfügung gestellt werden kann.“

Gutachten entscheidend

Die Entscheidung, das Zentrum nach Mannheim zu verlegen, hänge jetzt von einem Gutachten ab, bei dem das Regierungspräsidium Karlsruhe weitere mögliche Standorte in der Region prüfe. „Die Duldung des Gemeinderats für PHV gilt jedoch zunächst nur bis September“, stellte Würzner klar. Eine Projektgruppe der Internationalen Bauausstellung (IBA) und ein Planungsbüro würden sich bereits mit konkreten Umsetzungen beschäftigen. In diesem Jahr müssten zudem noch weitere Aufträge für die letzte große Entwicklungsfläche Heidelbergs vergeben werden. beju