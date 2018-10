Würzner: „Standort machbar“

Rhein-Neckar.„Ich bin froh, dass das Land jetzt endlich das Gutachten vorlegt und so eine Freimachung der dringend benötigten Fläche auf Patrick Henry Village (PHV) möglich wird“: Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner reagierte gestern positiv auf die offenbar abgeschlossene, aber noch nicht veröffentlichte Studie, über die die „Rhein-Neckar-Zeitung“ zuerst berichtete. Zurückhaltend zeigte sich der Stadtchef aber in der Bewertung des wohl vom Land favorisierten Geländes im Gewann Wolfsgärten – das ebenfalls auf Heidelberger Gemarkung liegt: „Ich halte den Standort nicht für ideal, aber machbar.“ Das Land habe die Stadt informiert, dass es als Ergebnis dieser Studie sein Ankunftszentrum auf diese Fläche am Autobahnkreuz Heidelberg verlagern möchte. Details seien der Stadt noch nicht bekannt, fügte Sprecher Timm Herre hinzu. Die Untersuchung soll Vertretern aller untersuchter Standorte am Montag in Heidelberg vorgestellt werden.

Gemeinderat wird informiert

Würzner: „Dass von den untersuchten Alternativflächen für ein Ankunftszentrum in der Region nun der Standort Wolfsgärten die höchste Priorität erfahren hat, kann ich ohne Bewertung des Gutachtens noch nicht kommentieren.“ Richtig sei, dass der Standort der Stadt gehöre und im Flächennutzungsplan als potenzielles Gewerbegebiet ausgewiesen sei. „Ich werde den Wunsch des Landes auf Nutzung dieses Standortes in die gemeinderätlichen Gremien geben“, ergänzte Würzner. Das soll am Donnerstag sein. Ende Juli hatte der Gemeinderat unterstrichen, dass die Nutzung von PHV durch das Land ohne definitiven Auszugstermin nicht über das Jahresende hinaus möglich sei: Eine weitere baurechtliche Duldung der Einrichtung über das Jahr 2018 hinaus werde nicht ausgesprochen, wenn das Land bis dahin keinen konkreten Räumungstermin mitteilt. Heidelberg habe in der Hochzeit der Flüchtlingsbewegung 2014/2015 das Land sehr unterstützt, doch nun benötige die sich entwickelnde Stadt das Areal, für das international renommierte Planungsbüros wie das von Carlo Ratti mit der Internationalen Bauausstellung bereits sehr konkrete Visionen erarbeitet haben.

„Stinksauer“ ist Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann über die Nachricht, die sie gestern aus der Zeitung erfuhr: Als direkte Anliegerkommune des neuen Ankunftszentrums-Standorts sei sie weder vorab vom Ministerium informiert worden, noch habe sie eine Einladung zur Präsentation des Gutachtens am Montag erhalten. „So kann man nicht zusammenarbeiten“, sagte sie auf Nachfrage. Gegen den Standort selbst gebe es aus der Kommune keine Kritik: Zwar grenzen die Gemarkungen von Heidelberg und Eppelheim hier direkt aneinander, doch an der Grenze liegt die Bahnlinie. Eine fußläufige Verbindung gibt es allein nach Wieblingen.

Aufatmen in Schwetzingen

„Für uns ist das eine sehr gute Nachricht“, kommentiert Wolfgang Leberecht, Sprecher Schwetzingens, die offenbar gefallene Entscheidung: „Das gibt uns Planungssicherheit“, verweist er darauf, dass die im Oktober 2012 von den Amerikanern geräumten Tompkins Barracks nun in Ankauf und Entwicklung gehen können. Das Areal ist rund 37 Hektar groß. 30 militärische Gebäude stehen möglicherweise zum Teil unter Denkmalschutz.

