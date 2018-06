Zähes Ringen um Beteiligung

Anzeige

Heidelberg.Irgendwann konnte Frank Zimmermann nur noch schwer an sich halten. „Ich rate deutlich von weiteren Veranstaltungen ab“, sagte der von der Stadt beauftragte Koordinator für Bürgerbeteiligung mit Wut in der Stimme, als nach zwei Stunden hitziger Diskussion in der dritten Sitzung des Beirats für den Masterplan im Neuenheimer Feld über den eigentlichen Anlass des Treffens noch gar nicht gesprochen worden war. Die Sitzung war angesetzt worden, um für die zweite von vier Planungsphasen, in denen bis Ende 2019 ein tragfähiges, langfristiges Konzept für den Ausbau des Wissenschaftsstandortes am nördlichen Neckarufer entstehen soll, eine adäquate Form der Öffentlichkeitsbeteiligung zu erarbeiten, über die der Gemeinderat abstimmen kann.

Der Beirat, in dem sich Institutionen wie die Max-Planck-Gesellschaft, der Studierendenrat, Stadtteilvereine oder Bürgerinitiativen versammeln, war eingesetzt worden, um nicht nur den Interessen der Universität, der Landesregierung und der Stadt, sondern aller Heidelberger gerecht zu werden. Für inhaltliche Fragen ist er nicht zuständig. Diesen Einsatz der Stadtverwaltung lobte auch Birgit Müller-Reiss, die Vorsitzende eines Bündnisses für Bürgerbeteiligung. Gleichzeitig brachte sie einen Antrag für eine nicht geplante Sitzung des vom Gemeinderat eingesetzten, öffentlich während des Planungsprozesses tagenden Forums ein.

Der Masterplan Der Masterplan für das Neuenheimer Feld soll langfristig bis etwa 2050 die Entwicklung des Areals als internationaler Wissenschaftsstandort beschreiben. In vier Planungsphasen soll bis Ende 2019 ein Gesamtkonzept erarbeitet werden. Die zweite Phase dauert von August bis Januar und soll von den vier konkurrierenden Planungsbüros je zwei Vorschläge zu den Themenfeldern Städtebau, Mobilität, Freiraum und technische Infrastruktur liefern. Der Koordinationsbeirat, in dem sich Institutionen, Bürgerinitiativen und Stadtteilvereine sammeln, soll eine angemessene Einbeziehung der Öffentlichkeit sichern. Über die genaue Form der Bürgerbeteiligung während der zweiten Planungsphase entscheidet der Gemeinderat am 24. Juli. hhf

Städtebau und Mobilität

Das Forum erarbeitet ergänzend zur Stadtverwaltung eine Aufgabenstellung für die vier Planungsbüros, die von August bis Januar in der zweiten Planungsphase je zwei Entwürfe für ein Gesamtkonzept zu den Themen Städtebau, Mobilität, Freiraum und technische Infrastruktur entwickeln sollen. Eine Beratung und Abstimmung über die Aufgabenstellung sind im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 4. Juli sowie im Gemeinderat am 24. Juli vorgesehen. Eine weitere Sitzung des Forums sei aus Zeitgründen nicht möglich und angesichts der vorhandenen Transparenz unnötig, begründete Frank Zimmermann seine Ablehnung. In geheimer Abstimmung wurde der Antrag abgelehnt.