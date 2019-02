Zechpreller landet in der Arrestzelle

Heidelberg.Die Kosten für eine Übernachtung in der Arrestzelle sowie eine Strafanzeige kommen auf einen 39-Jährigen zu, der in einer Heidelberger Bar seine Rechnung nicht begleichen wollte. Wie die Polizei mitteilte, gab der Betrunkene an, dass er die ausstehenden zehn Euro nicht bezahlen werde, weil ihm der Kellner nicht sympathisch sei. Das Lokal wollte er auch nicht freiwillig verlassen, deshalb mussten die Beamten ihn hinausschieben.

Da er nicht mehr alleine stehen konnte, fortwährend die Beamten beleidigte und obendrein Marihuana in der Tasche hatte, musste er seinen Rausch in der Gewahrsamzelle des Reviers Mitte ausschlafen. sin

