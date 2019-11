Zehntausende Euro nach Betrug weg

Heidelberg.Die Polizei sucht mit Hilfe der Öffentlichkeit nach einem Tatverdächtigen in einem Betrugsfall, der sich bereits Ende Oktober in Heidelberg zugetragen hatte. Am Dienstag, 29. Oktober, verschaffte sich der Mann laut Behördenangaben unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zugang zu einem Hotelzimmer. Dort entwendete er einen Safe, in dem mehrere zehntausend Euro Bargeld waren. Die bisherigen Ermittlungen nach dem Mann verliefen erfolglos. Hinweise an die Polizei unter 0621/174-11 04. sal (Bild: Polizei)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019