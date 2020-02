Zeichen auf Wachstum

Ein Mitarbeiter von HeidelbergCement im Steinbruch Nußloch. © dpa

Heidelberg.HeidelbergCement geht davon aus, dass sich die Nachfrage im Geschäftsjahr 2020 in vielen Märkten weiter positiv entwickeln wird, insbesondere auch in den Wachstumsmärkten. Diese erste Prognose teilte der Baustoffkonzern am Dienstag mit. Vergangene Woche wurden bereits Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt.

Steigendes Ergebnis

HeidelbergCement verwies auf eine Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF), wonach sich das globale Wirtschaftswachstum fortsetzt. Die Wachstumsrate soll sich dabei um 0,4 Punkte auf 3,3 Prozent im Jahr 2020 erhöhen. Als Gründe wurden unter anderem Anzeichen einer steigenden Industrieproduktion genannt, eine günstige Entwicklung der Handelsgespräche zwischen USA und China sowie die Aussicht auf einen geordneten Brexit. Entscheidend für HeidelbergCement sind letztlich die lokale wirtschaftliche Entwicklung und der Umfang öffentlicher Investitionen.

Im vergangenen Geschäftsjahr hätten alle Konzernregionen zum gestiegenen Ergebnis beigetragen, sagte der neue Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten laut Mitteilung. Den höchsten Zuwachs verzeichneten West- und Südeuropa, gefolgt von Asien-Pazifik sowie Nord- und Osteuropa-Zentralasien.

Die gesamten Erlöse stiegen 2019 um 4,3 Prozent auf knapp 18,6 Milliarden Euro. Dabei profitierte HeidelbergCement von Preiserhöhungen. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen legte um 15,5 Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro zu. Die ausführliche Jahresbilanz stellt von Achten am 19. März vor. Es ist sein erster größerer Auftritt als Nachfolger des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Bernd Scheifele. jung

