Zeichen gegen Wegwerfmentalität

Heidelberg.Mit vollen Taschen, Tüten und Koffern liefen am Samstag Frauen jeden Alters durch eine Tür neben dem Eingang zum Hauptbahnhof in das „Welthaus“, wo viele Vereine und Organisationen ihre Arbeitsräume haben. So auch der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), dessen Jugendgruppe zur Kleidertauschbörse eingeladen hatte. Unter dem Motto „Kleidertausch statt Shoppingrausch“ war jeder aufgerufen, mit nicht mehr gebrauchten oder benötigten Sachen anderen zu einer unverhofften Entdeckung zu verhelfen und nebenbei die Umwelt zu schonen. Damit wollten die Aktivisten in der Adventszeit ein Zeichen gegen gedankenloses Kaufen und unnötiges Wegwerfen setzen.

Plakate informieren

Im Eingangsbereich informierten Plakate über den Wasser- und Chemikalienverbrauch der Textilindustrie, die ihre Produkte weit vom Endverbraucher entfernt produzieren und per Schiff nach Europa bringen lässt. „Es kommen jedes Mal mehr Leute“, freute sich Michelle Porsche. Mit einem Dutzend weiteren Helfern ging sie den Besuchern beim Auswählen zur Hand und kontrollierte am Eingang die Taschen.

„Löchrige Hemden und schmutzige Wäsche nehmen wir nicht an. Wir sind keine Altkleidersammlung, die Sachen sollen ja weiter getragen werden“ betonte sie. Im Vordergrund stehe das Nehmen und Geben ohne finanziellen Gewinn. „Anderenfalls würden wir eine falsche Botschaft senden“, fand Porsche. Sonst gab es wenig Regeln und jeder konnte so viel einstecken, wie er wollte. Im Tauschraum, wo an fahrbaren Kleiderständern Oberteile mit verschieden langen Ärmeln hingen, auf Tischen Jeanshosen, Schmuck und Accessoires lagen oder Schuhe aufgereiht standen, drängelten sich kurz nach der Eröffnung die Besucher. Ständig stießen Ellenbogen und Rucksäcke gegeneinander, wenn jemand den Weg zum Umkleidebereich suchte, den schwarze Samtvorhänge verdeckten.

Mit vollen Taschen an- und wieder abgereist ist auch Stefanie Weingarten aus Neckargemünd. Außer einer passenden Hose fand sie von der Mütze über das Armband bis zur Bluse eine fast komplette Montur. „Es macht Freude zu sehen, wie die eigenen Sachen einen neuen Besitzer finden“, beschrieb sie. Für die Heidelbergerin Sara Ehrlich lohnte sich der Besuch ebenfalls. „Hier kann ich Sachen mitnehmen, die ich sonst nicht kaufen würde“, beschrieb sie. Zwar fanden vor allem weibliche Besucher den Weg ins „Welthaus“, doch fragte auch manch junger Mann, wo er seinen Pullover abgeben konnte. Was an diesem Tag keinen neuen Besitzer fand, erhielt der Asylarbeitskreis.

Wer vom Trubel im Tauschraum eine Auszeit brauchte, konnte sich mit Punsch und Plätzchen stärken. Etwas mehr Platz böte das Haus des Stadtjugendrings am Harbigweg, wo laut Michelle Porsche im Sommer die nächste Kleidertauschbörse stattfinden soll. Künftig ist auch ein Reparatur-Café geplant, wo die Teilnehmer ihre löchrige Kleidung selbst ausbessern können. hhf

