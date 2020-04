Zeitkarten bezahlen, aber nicht fahren dürfen?

Rhein-Neckar.In einer Meldung vom Montag hat das Verkehrsunternehmen RNV (Rhein-Neckar-Verkehr) seine Kunden aufgefordert, auf Freizeitfahrten in der aktuellen Ausnahmesituation zu verzichten.

Diese Meldung führte in den Sozialen Medien zu Unmut, insbesondere bei Inhabern von Monats- und Jahreskarten: „Ganz mein Humor“, schreibt eine Nutzerin auf der Facebook-Seite unserer Redaktion: Sie zahle ihr Ticket, aber solle nur in dringenden Fällen fahren. „Rhein Neckar Ticket für 89 Euro im Monat für Nix“, so eine andere Stimme im Netz. Ein anderer Nutzer bezeichnete es als „Frechheit“, seinen vollen Ticketpreis für das MAXX-Ticket zahlen zu müssen, obwohl der Fahrplan eingeschränkt sei. Zur Zeit finden laut Angaben des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) je nach Strecke zwischen 50 bis 75 Prozent der Fahrten des ursprünglichen Betriebs vor Corona statt.

Der VRN ist verantwortlich für die Fahrkartentarife der mehr als 50 Mitgliedsunternehmen, zu denen auch die RNV zählt. Die Beschwerden der Zeitkarteninhaber sind dem Verbund bekannt: „Wir suchen aktuell gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen nach möglichen Lösungen für Abonnement-Kunden“, so ein VRN-Sprecher.

Angebot im Blick

Derweil appelliert der Verbund an die Solidarität der Fahrgäste: „Wir bitten unsere Fahrgäste, ihre Zeitkarte nicht zu kündigen!“, so der Sprecher weiter. „Das ist wichtig, damit das Verkehrsangebot, das jetzt vorhanden ist, weiterbestehen und wieder ausgebaut werden kann, wenn sich alles normalisiert hat.“ Die Kündigungszahlen für März oder April seien noch nicht verfügbar. „Es gibt einige wenige Anfragen von Abonnenten bei unseren Unternehmen. Die Zahl hält sich aber in Grenzen“, so der Sprecher.

Auf welche Weise der Verbund den Kunden entgegenkommen möchte, steht bisher noch nicht fest: „In den Gremien werden unterschiedliche Lösungsansätze besprochen. Es wäre aber verfrüht, sie zu benennen“, so der Sprecher.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020