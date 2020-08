Zellanalyse von Tumoren

Pascal Johann (links) und Stiftungs-Chef Claus Claussen. © Dres-Bayer-Stiftung

Heidelberg.Für seine Forschung an Tumorerkrankungen im frühen Kindesalter erhält Pascal Johann den diesjährigen Württembergischen Krebspreis. Johann ist Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) am Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) und Kinderonkologe des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD). Wie das KiTZ am Montag mitteilte, wird ihm die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung für seine „exzellenten Arbeiten zur molekularen Charakterisierung von Rhabdoidtumoren“ verliehen.

Diese Tumore sind seltene, sehr aggressiv wachsende Tumore, die bei Säuglingen und Kleinkindern in den ersten zwei Lebensjahren auftreten und nur selten heilbar sind. Die Arbeiten von Pascal Johann konnten zeigen, dass bei dieser Krebserkrankung verschiedene Unterarten auftreten, die sich hauptsächlich durch sogenannte epigenetische Prozesse unterscheiden. Seine Erkenntnisse könnten etwa dabei helfen, subgruppenspezifische Therapien zu entwickeln.

Der Württembergische Krebspreis wird jedes Jahr von der Dres. Carl-Maximilian- und Carl-Manfred-Bayer-Stiftung verliehen. red

