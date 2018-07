Zerstörungswut auf "Alla hopp!"-Anlage

Anzeige

Heidelberg.Michaela Roßner

Mal sind Bänke oder Verkleidungen angekokelt, mal Seile aus der Verankerung gerissen – und jüngst wurde die Tankstelle für das kostenlose Aufladen des E-Bikes zerstört: Vandalismus auf der „alla hopp!“-Anlage im Stadtteil Kirchheim kommt die Stadt Heidelberg teuer. Etwa 80 000 Euro im Jahr müssen für die Beseitigung von mutwilliger Zerstörungen aufgebracht werden. Insgesamt investiert die Kommune in die von der Dietmar Hopp Stiftung geschenkte Anlage jährlich 300 000 Euro, um sie in Ordnung zu halten und zu pflegen. Nun soll für 80 000 Euro ein Zaun um das Areal gezogen werden – wenn der Gemeinderat Haushaltsmittel dafür freigibt, könnte das im Frühjahr 2019 sein.

„Die Anlage wird sehr gut genutzt, von allen Altersgruppen“, weiß Wolfgang Morr vom städtischen Liegenschaftsamt, das den Riesen-Spielplatz pflegt und unterhält. „Das sehen wir unter anderem an den Trampolinen: Auf anderen Spielplätzen müssen sie nach drei Jahren ausgetauscht werden, hier sind sie jetzt schon verschlissen“, fügt Morr hinzu. Viel größere Sorgen bereiten ihm und seinen Kollegen sowie den zuständigen Bürgermeister Wolfgang Erichson jene „Besucher“, die dann kommen, wenn alle anderen gegangen sind: Besonders nachts und am Wochenende beschäftigen Brandschäden und Vandalismus die Behörden. Das Motiv? „offenbar blinde Zerstörungswut“. Jüngstes Beispiel ist die Ladesäule, an der Besucher kostenlos ihr E-Bike aufladen konnten. „Es ist alles herausgerissen worden, die Säule muss für 2500 Euro repariert werden“, rechnet Morr vor. „Gestohlen worden ist nichts, alle Teile lagen kaputt daneben.“ Rund 80 000 Euro muss die Stadt pro Jahr für die Reparatur solcher mutwilligen Schäden aufbringen. Insgesamt kostet Pflege und Unterhalt der von der Dietmar Hopp Stiftung geschenkten Anlage die Kommune pro Jahr 300 000 Euro.