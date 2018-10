Zeugen der alten Bahngeschichte

Heidelberg.Einst bildeten sie das Herz der Bahnanlagen. Im neuen Stadtteil Bahnstadt schlägt es nun zwar geografisch eher am nördlichen Rand. Doch die ursprünglichen Funktionsbauten werden mit viel Herzblut am Leben erhalten und können auch künftigen Generationen noch erzählen, welche Geschichte der Stadtteil hat. Tankturm, Betriebswerk, Hallen: Im Westen der Stadt haben sie am alten Platz in moderner Umgebung eine neue Zukunft bekommen.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Architekt Armin Schäfer an seinen ersten Besuch im Tankturm 2014. Auf der Suche nach einer neuen Firmenzentrale hatten er und seine Kollegen Stefan Loebner sowie Stephan Weber (AAG Architekten) den Solitärbau mit der späteren Adresse Eppelheimer Straße 46 in den Blick genommen. Das bisherige Domizil im historischen und sanierten Heinsteinwerk war den Planern und ihren heute 30 Mitarbeitern zu klein geworden. Nach Neubauten schaute sich das Trio nicht um, Gebäude interessieren Schäfer vor allem dann, wenn sie eine Geschichte, einen eigenen Geist haben. Mit den Güterhallen und der Halle 02 hatten AAG da bereits Bahnhofsbauten im Auftrag der Stadt zu neuem Leben erweckt.

35 Jahre nutzlos leergestanden

Als Schäfer und seine Kollegen sich bei der städtischen Entwicklungsgesellschaft für Konversionsflächen (EGH) nach der ungewöhnlichen Immobilie erkundigten, stand der von 1925 bis 1927 Jahre im „Backsteinexpressionismus“ errichtete Tankturm bereits 35 Jahre ungenutzt zwischen Schienen und Eppelheimer Straße. Hinter Schutzzäunen war er sich selbst und dem einen oder anderen Nagetier überlassen.

Zwei schmalere Flügel und der dominierende Turm: Wo früher Dampfloks stoppten, um aus dem 300 Kubikmeter fassenden Tank im oberen Turm kalkfreies Wasser zu tanken, sollten Büros entstehen. Die vertikale Architektur bildete eine wirkliche Herausforderung, die das Trio mit 2,1 Millionen Euro, viel Kreativität und langem Atem meisterte. „Der Tank wurde mit kilometerlangen Leitungen aus zwei Brunnen auf dem Königstuhl und in Kirchheim gespeist“, erklärt Schäfer. In den flachen Flügelbauten hatte die Bahn lange Lehrlingswerkstätten eingerichtet.

„1974 rollte die letzte Dampflok in den Heidelberger Hauptbahnhof“, weiß Schäfer. Damit hatte der Tankturm seine Funktion verloren. Wenige Jahrzehnte später gab die Bahn auch den Güterbahnhof auf – die Stadt bekam mit dieser Konversionsfläche eine riesige Chance der Entwicklung. Inzwischen leben – in moderner Architektur – bereits gut 4000 Menschen im Stadtteil.

Im November 2015 zog das Büro ein, im Februar 2016 wurde im Tankturm offiziell Eröffnung gefeiert. „Es ist nicht nur unsere Büroadresse, es soll ein öffentlicher Ort sein“, betont Schäfer. Und so hat sich im westlichen Flügel unter anderem das Klangforum einquartiert, ein überregional renommierter Verein, der sich zeitgenössischer Musik verschrieben hat. Kulturveranstaltungen sind nun regelmäßig Gast, gerade etwa „Enjoy Jazz“. Beim „Tankturmfest“ wurden kürzlich rund 700 Besucher gezählt.

In den 1990er-Jahren ist der Tankturm unter Denkmalschutz gestellt worden. Von außen ist kaum etwas bei der Sanierung verändert worden: Licht in die Büros des Ostflügels bringt ein schmales Fensterband im Dachgeschoss. Als Zugeständnis an den Brandschutz wurden zwei schwarze Metallbalkone als zusätzliche Rettungswege in den Turm geschnitten. Apropos schwarzes Metall: Die laut Schäfer „Lieblingsfarbe der Architekten“ und das kalte, formbare Metall der Dampfloks tauchen im Inneren immer wieder auf. Im Treppenhaus etwa, das den Turm erschließt. Und in den geschweißten Regalen – sowie an den Fahrradständern draußen. Der alte Eichenboden wurde zigfach abgeschliffen, 900 Quadratmeter Raum erschlossen sich die Architekten. Ob Wasserrohre oder die Umrisse des mit einer Öffnung versehenen Tanks – es sollte nichts übertüncht werden.

Alte Bilder gibt es vom Tankturm kaum. Schäfer und sein Büro forschen weiter nach der Geschichte des Bauwerks, dessen Architekt nicht bekannt ist. Stilistische Bezüge existieren zu Paul Bonatz, einem Vertreter des Traditionalismus, der 1911 den Stuttgarter Hauptbahnhof entwarf.

In Sichtweite steht das jüngste Baby: Das alte Betriebswerk nutzen die Architekten als Mieter seit 2017.

