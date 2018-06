Ziegelhäuser Brücke wird teilweise gesperrt

Anzeige

Heidelberg.An der Neckarbrücke zwischen Ziegelhausen und Schlierbach kommt es an drei Tagen innerhalb der nächsten zwei Wochen zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Stadt mitteilte, müssen an der Brücke Vorarbeiten für die ab 2021 beginnende Instandsetzung durchgeführt werden. Deshalb müssen Autofahrer am Dienstag, 3. Juli, Mittwoch, 4. Juli, sowie am Dienstag, 10. Juli, mit Behinderungen rechnen.

Die Arbeiten beginnen am 3. Juli um 8.30 Uhr und dauern bis 15.30 Uhr. In dieser Zeit steht ein Baustellenfahrzeug auf der Spur in Richtung Schlierbach. Der Verkehr wird um das Fahrzeug herum geleitet. Am Mittwoch, 4. Juli, ist die Spur von Schlierbach in Richtung Ziegelhausen zwischen 8.30 und 15.30 Uhr mit abschnittsweise gesperrt. Der Verkehr wird vorbeigeleitet.

Am Dienstag, 10. Juli, ist die Bundesstraße 37 im Bereich der Brücke stadteinwärts nur einspurig befahrbar. Die Geschwindigkeit ist reduziert. Zwischen 10.30 und 14 Uhr wird die L 534 auf der anderen Neckarseite einspurig gesperrt. Eine Ampelanlage regelt den Verkehr. Auf dem angrenzenden Parkstreifen gilt in dieser Zeit ein Halteverbot. Ab 14 Uhr wird die Brücke im Bereich der Brahmsstraße untersucht. Das Parken in der Straße und am angrenzenden Parkplatz ist deshalb in dieser Zeit nicht gestattet. tge