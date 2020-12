Zimmer in Brand geraten

Heidelberg.Ein Zimmer in einem Mehrfamilienhaus im Heidelberger Stadtteil Bergheim ist am frühen Sonntagmorgen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer in der Theodor-Körner-Straße gegen 1.40 Uhr aus. Aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes drang starker Rauch ins Treppenhaus. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war mit einem Löschzug vor Ort und konnte die Flammen schnell löschen. Die 13 Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Der Sachschaden liegt bei rund 60 000 Euro. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 20.12.2020