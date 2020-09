Zoo bietet längere Öffnungszeiten ab 1. Oktober

Heidelberg.Der Heidelberger Zoo knipst abends wieder die Lichter an. Corona zum Trotze erwartet Zoobesucher ab 1. Oktober wieder das Zoo-Leuchten mit Lichtinstallationen entlang eines Rundwegs im Park. Donnerstags bis sonntags verlängert der Zoo Heidelberg dafür seine Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Die Aktion endet am 29. November. Mit leuchtenden Tierfiguren entsteht nach Mitteilung des Zoo-Marketings „eine magische Atmosphäre“. Zusätzlich erwartet die Besucher ein wechselndes Abendprogramm mit Vorträgen und Präsentationen in der Explo-Halle sowie zweimal geführte Rundgänge pro Abend. Im Online-Shop des Zoos sind die Tickets ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Durch den Vorverkauf im Online-Shop erspart sich der Besucher die Zeit der Registrierung vor Ort.

